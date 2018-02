Após condenação em segunda instância na Operação Lava-Jato, irmão do ex-ministro José Dirceu é preso pela Polícia Federal

O dinheiro era repassado para Pedro Barusco, Renato Duque e para o núcleo político que incluía Dirceu. Para o MPF, o ex-ministro enriqueceu dessa forma. A Engevix também celebrou contratos simulados com a JD Consultoria, empresa do petista, realizando repasses de mais de R$ 1 milhão por serviços não prestados.

Outro processo

Segundo a Justiça Federal, as provas colhidas indicaram que Luiz Eduardo atuava como auxiliar de Dirceu na operacionalização do recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. Segundo despacho do juiz Sérgio Moro, o irmão de Dirceu admitiu à PF que recebia pagamentos mensais de R$ 30 mil em dinheiro, em espécie, do lobista Milton Pascowitch. Ele afirmou, porém, que desconhecia a origem do dinheiro ou o motivo dos pagamentos.