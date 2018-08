Após congelamento, a Petrobras anunciou reajuste de 13% no preço do diesel nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (31) reajuste de 13% no preço médio do diesel praticado pela estatal nas refinarias. O valor do litro subirá de R$ 2,0316 para R$ 2,2964. O aumento, que já está em vigor, deve acabar impactando no valor pago pelos consumidores nas bombas. O repasse do reajuste para o preço final, entretanto, depende dos postos de combustíveis.

Em nota, a Petrobras informou que o valor “reflete a média aritmética dos preços do diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no território brasileiro”.

Congelamento O preço do diesel estava congelado desde 1º junho. O congelamento foi parte decisiva na negociação do governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que causou desabastecimento de vários produtos em todo o Brasil. Para não causar prejuízos às refinarias e distribuidoras, o governo garantiu subsidiar até R$ 0,30 por litro do combustível até o dia 31 de dezembro deste ano. O novo preço de referência do diesel publicado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nesta sexta reflete, segundo a agência, “os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês”. O novo valor já leva em conta a subtração de R$ 0,30 por litro e valerá por 30 dias. O governo prevê gastar R$ 9,58 bilhões até o final do ano com o subsídio ao diesel.