Após críticas de especialistas da ONU, o presidente Michel Temer disse ter ampliado os programas sociais durante o governo

O presidente Michel Temer disse na sexta-feira (03) em visita ao Piauí ter ampliado os programas sociais durante o governo e ampliado também o Bolsa Família. Foi uma resposta a críticas feitas por um grupo de especialistas sobre direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), também na sexta, segundo os quais os cortes de gastos no Brasil estão agravando desigualdades e penalizando os mais pobres.

“Hoje na ONU houve uma manifestação de uma comissão de direitos humanos, que se reúnem de vez em quando para criticar a política econômica do Brasil, ao fundamento que nós estamos prejudicando os direitos sociais. Ora, eu vou dizer a vocês uma coisa: o Bolsa Família não recebia aumento há dois anos, eu imediatamente dei um aumento acima da inflação e agora recentemente dei um novo reajuste”, disse o presidente.

“Nós zeramos a fila de espera do programa, que tinha mais de 500 mil famílias inscritas e não tinha vaga. Nós temos consciência de que não basta realizar o programa, mas é preciso fazer a inclusão social e, para isso, é preciso progredir. Criamos o Plano Progredir, onde mais de 200 mil bolsistas foram contratados por empresas.”

Cobrança

No texto assinado por sete especialistas voluntários, que compõem uma equipe responsável por Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o grupo cobrou que o Brasil reveja seu programa econômico e destacou que o País já foi um “campeão na luta contra a fome e desnutrição”. Os especialistas ainda citaram os cortes no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” e a redução nos investimentos nas áreas de saneamento básico e acesso à água.

Já Temer garantiu que o programa “Minha Casa Minha Vida” estava parado, porque os construtores não foram pagos e em seu governo retomou a atividade, como também ampliou o programa. Durante o seu discurso, o presidente frisou o novo método de Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que inseriu mais jovens no ensino superior, e do incentivo do governo aos pequenos empresários através de empréstimos.

“Nós ampliamos os programas sociais. É interessante nessas coisas tem um foco político, só peço que examinem a realidade. Recuperamos a economia do País. Estávamos com 10,28% de inflação, reduzimos para 14,25% de juros e hoje estamos com 6,5%. Não estou falando de um governo de quatro anos, mas de dois anos”, declarou Temer.

Patrimônio

O patrimônio imobiliário da família do presidente da República Michel Temer (MDB) soma atualmente 33 milhões de reais. São casas, apartamentos e salas comerciais distribuídos pela região mais valorizada da capital paulista: a avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo.

Conforme reportagem da revista Piauí, quase tudo foi adquirido nas duas últimas décadas, período que coincide com a ascensão política de Temer, de deputado suplente a presidente da República, e à sua crescente influência na gestão do porto de Santos e seus contratos milionários.

Curiosamente, quase nada desse patrimônio milionário está em nome de Michel Temer, exceto alguns poucos terrenos e uma chácara em Tietê, sua terra natal no interior paulista. Ao mesmo tempo em que comprava imóveis, o político também os doava, primeiro à ex-mulher, em seguida às três filhas e por último à atual cônjuge, Marcela, e seu filho caçula, Michelzinho. Assim, a partir da virada do século, o patriarca fica cada vez mais pobre em bens imóveis, ao contrário dos seus familiares.

Um personagem foi sempre muito presente nessas negociações: o advogado José Yunes, amigo de Temer desde os tempos da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) e profundo conhecedor do mercado imobiliário paulistano. O próprio Yunes vendeu imóveis para a família Temer.

Durante quatro meses, a reportagem da revista Piauí se debruçou sobre o histórico dos bens imóveis dos Temer no Estado de São Paulo desde a década de 1960. O resultado mostra a evolução patrimonial do atual presidente da República, paralelamente à sua carreira política e ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre supostos atos de corrupção no porto de Santos envolvendo o presidente e seu núcleo político mais próximo.

Conforme o levantamento, de janeiro de 1998 até agora, a família Temer movimentou 61,7 milhões de reais na compra e venda de imóveis na Zona Oeste paulistana. Nesses 20 anos, o patrimônio imobiliário do clã Temer aumentou quase cinco vezes – passou de 6,8 milhões para os atuais 33 milhões de reais.

