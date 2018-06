Após criticar o Bolsa Família no Nordeste, Jair Bolsonaro concentra forças na região

Depois de ironizar o uso do Bolsa-Família no Nordeste – alegando que por lá as pessoas não trabalham apenas para ganhar o benefício –, o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto pelo PSL, pretende concentrar sua agenda naquela região. Depois de um périplo pela Bahia, Sergipe e Maranhão, ele fica na Paraíba até sábado e já definiu presença em Fortaleza, ao longo da próxima semana.

“A ida ao Nordeste é uma estratégia natural. O Lula tem força política em todo o país, mas no Nordeste de forma especial. A população menos assistida é o reduto perfeito para o discurso populista de Lula. Quem quer que seja candidato acaba encontrando esse entrave (no Nordeste)”, diz o deputado federal Major Olímpio, presidente do PSL em São Paulo.

Líder da pesquisas no país, com 19% no cenário sem Lula, segundo a mais recente pesquisa Datafolha, Bolsonaro fica em terceiro lugar no Nordeste, com 12%, atrás de Marina Silva (Rede), que aparece com 17%, e Ciro Gomes (PDT), com 13%. Com o ex-presidente na disputa, o desempenho do deputado federal é ainda pior: apenas 8% do eleitorado na região ante 49% de Lula, e 9% de Marina. Neste cenário, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, tem 7%.

A estratégia do PSL é tornar Bolsonaro mais conhecido na região e impulsionar sua candidatura a partir das grandes cidades nordestinas, onde, segundo acreditam integrantes do partido, a influência da política social dos governos petistas seja menor. A passagem pela região tem como pano de fundo também reforçar o discurso de que não pretende acabar com o Bolsa Família.

“No Nordeste, por ser uma região que teve mais assistencialismo, existe uma certa devoção não ao PT, não à esquerda, mas ao Lula. Muitos nordestinos entendem que só comeram por causa do Lula. Mas isso não corresponde às grandes cidades nordestinas”, diz Julian Lemos, vice-presidente nacional do PSL e coordenador da campanha de Bolsonaro nos estados nordestinos.

Apesar disso, de olho no eleitorado de menor renda, Bolsonaro tem prometido manter, com regras mais rígidas, o Bolsa Família, programa de governo criado em 2004 no primeiro mandato de Lula. O compromisso deverá ser firmado em uma “carta de princípios”, a ser divulgada pelo pré-candidato.

“Não existe como eliminar o Bolsa Família. O que tem que ser combatido são as fraudes”, disse Lemos. Na tarde de quinta-feira, como ocorreu em outros estados nordestinos, Bolsonaro foi recebido no aeroporto de Campina Grande, na Paraíba, por integrantes de grupos de direita convocados pela internet. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o pré-candidato diz: “É sempre um prazer voltar ao Nordeste.”

Em seu discurso, o parlamentar admitiu que ele também votou em Lula em 2002. “Só falta o Lula dizer que está sendo torturado. Ele enganou muita gente, e isso é uma verdade. Até eu já votei nele em 2002”, disse o deputado.

