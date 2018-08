Depois de ser criticada por internautas, a candidata a vice-presidente da República Kátia Abreu reconheceu o uso excessivo do Photoshop em sua foto oficial ao lado de Ciro Gomes

A fotografia oficial da chapa do PDT à sucessão presidencial motivou críticas nas redes sociais ao longo dessa segunda-feira. Os internautas acusaram a candidata a vice na chapa, senadora Kátia Abreu (TO), de ter exagerado na utilização do Photoshop, o mais famoso programa de computador utilizado para tratamento de imagens.

Nas mensagens, alguns chegaram a dizer que a parlamentar estava irreconhecível. Em tom de ironia, houve até quem afirmasse que ela “renasceu no corpo de outra pessoa”. Outro postou: “Essa senhora da foto nunca foi a Kátia Abreu!”.

Em resposta, a senadora disse ter adorado a repercussão da fotografia e reconheceu o excesso no tratamento de imagem: “Amei as reações! Concordo totalmente com vocês. Mas é esse pessoal da área da comunicação… Sabem como é? Acham ou têm certeza de que sabem tudo. Valeu pela ajuda”, escreveu.

Na sequência, Kátia divulgou a nova fotografia, desta vez sem retoque na imagem – ao menos foi o que ela garantiu. E aproveitou para pedir que levem em consideração o fato de ela ter perdido sete quilos recentemente.

“Esta versão está sem o Photoshop. É só maquiagem. O que acham? Lembrem que tenho 56 aninhos”, brincou com a própria idade, item que muitas mulheres fazem questão de esconder. Para não restar dúvidas, a candidata a vice de Ciro Gomes publicou um terceiro retrato, desta vez com óculos de grau: ” Ou preferem de óculos? Esta é recente. E com sete quilos a menos”.

No último sábado, durante um ato de campanha na periferia de São Paulo, Ciro Gomes chegou a criticar os candidatos que se apresentam sorrindo em um momento tão difícil do Brasil. “Até retrato de campanha o cara faz sorrindo. Já o meu, eu digo que não quero, porque a vontade é dizer ‘Tá rindo do quê, porra?’”, disse o presidenciável do PDT, com o seu estilo que divide opiniões.

Ciro

O presidenciável do PDT aproveitou a ocasião para fazer um diagnóstico dramático da vida no Brasil e mencionou as vitórias contra a inflação e contra a ditadura que governou o País durante 21 anos (1964-1985) como incentivos para mais um processo de renovação política – da qual ele se apresenta como uma alternativa, nas suas próprias palavras.

“Nós ganhamos todas e isso é importante para quem está desanimando, para quem está revoltado com a situação em que o nosso país se encontra”, discursou ao lançar a candidatura a deputada federal pelo PDT de Tabata Amaral. “Agora ‘merdalhou geral’. Não dá para dizer diferente”, resumiu, sob risos, em um salão na Vila Missionária, bairro no Extremo-Sul da capital paulista, área urbana onde Tabata nasceu e cresceu.

