O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou Meryl Streep como “amante de Hillary [Clinton]”, ao reagir ao discurso da atriz no Globo de Ouro, que aconteceu no domingo (8).

Homenageada na premiação, a atriz celebrou a diversidade e fez críticas ao discurso anti-imigração do republicano.



Em entrevista ao “The New York Times” na manhã desta segunda (9), Trump disse que não assistiu à fala de Meryl, mas que não ficou surpreso com o ataque do que chamou de uma das “pessoas liberais do cinema”. Ao jornal, ele disse que a atriz era “amante” de Hillary.



Em sua página no Twitter, ele também comentou o assunto, criticando a atriz. “Meryl Streep, uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood, não me conhece, mas me atacou no Globo de Ouro. Ela é uma serva de Hillary.”

Em uma passagem bem-humorada, ela chegou a dizer: “Hollywood está lotada de forasteiros e estrangeiros e, se os deportássemos, vocês não teriam nada para ver além de futebol e MMA”. (AG)

Comentários