Após críticas, namorada de Cauã Raymond diz: “Estou feliz assim”

A namorada do ator Cauã Raymond, a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb respondeu às críticas que vem sofrendo na internet com uma foto de de biquíni no Instagram.

A modelo vem recebendo comentários de que estaria magra demais. Na foto postada, que justamente confirma que ela parece estar bem magra, desabafou: “Gente, estou FELIZ assim”. No post, ela abordou sobre o que traz a felicidade e a beleza interior e concluiu que “coisa ruim gera coisa ruim, coisa boa gera coisa boa”. A maior parte dos comentários mandava mensagens positivas a modelo, de força, de energia e de parabéns por namorar com Cauã Raymond.

No canal a cabo “Off”, Mariana apresenta o programa “Ilhas paradisíacas”, desde 2013. Fã de esportes, ela pratica Stand Up Paddl, Yoga, muay thai, surfe e outros.

