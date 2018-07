Após críticas, Neymar defendeu o seu estilo de jogo e garantiu a sua permanência no PSG

O atacante Neymar disse que leva na brincadeira as críticas e gozações surgidas durante o Mundial sobre seu estilo de jogo e garantiu que permanecerá no PSG (Paris Saint-Germain) para a próxima temporada.

Ao falar pela primeira vez desde a eliminação do Brasil nas quartas de final na Rússia, Neymar comentou na quinta-feira (19) que sua forma de jogar sempre foi a mesma, de tentar driblar o adversário, e que as acusações de simulação não o incomodam.

“Tenho que levar na brincadeira, mas meu jeito de jogar sempre foi o mesmo. O que eu fiz foi tentar ajudar meu país”, disse o atacante a jornalistas na noite de quinta-feira durante leilão de seu instituto.

“Meu futebol é de drible, de encarar o adversário, e ele não vai me deixar passar, ele vai fazer a falta. Muitas das vezes eu sou mais rápido que os jogadores e mais leve também.”

Neymar foi alvo de diversos memes durante o Mundial que satirizavam o modo como caía e rolava no campo. Ele mesmo postou um vídeo em que simulava quedas junto com crianças nesta semana.

Neymar, no entanto, se mostrou irritado com comentários sobre seu suposto comportamento individualista durante as partidas.

“Muitas pessoas pediram que o Neymar jogasse para o time, foi o que eu tentei fazer, e depois falaram que eu tinha que ser mais individualista então às vezes a gente não sabe”, afirmou.

“Quando perde, tem que perder todo mundo. Perdeu o Brasil, não perdeu só o Neymar. Mas não tem problema, eu sei que as coisas caem nas minhas costas, e ela é bem larga, estou acostumado com isso.”

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Bélgica nas quartas de final e teve um desempenho abaixo do esperado no Mundial realizado na Rússia, onde era considerada uma das favoritas.

Neymar, que voltou a jogar pouco antes da competição após três meses parado por causa de uma lesão, também teve atuação tímida, e não conseguiu ser decisivo.

“Meu luto foi grande, foi a maior tristeza que tive na minha carreira, mas passou”, disse ele.

PSG

Jogador mais caro do mundo, Neymar assegurou que fica no Paris Saint-Germain na próxima temporada, apesar de rumores sobre uma transferência para o Real Madrid.

“Fico no Paris, tenho contrato. A maioria das especulações é a imprensa que faz. Eu quero triunfar no Paris”, declarou ele, que elogiou seu companheiro de equipe e campeão mundial pela França Kylian Mbappé, de 19 anos, como um “fenômeno”.

Deixe seu comentário: