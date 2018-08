O presidenciável Ciro Gomes explicou como vai fazer para retirar devedores do cadastro do SPC. Ele pretende que os bancos emprestem 60 bilhões de reais para o programa

Candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes deu início à sua campanha em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira. O discurso foi nacionalista na economia e duro na questão da segurança pública, diante de uma plateia majoritariamente feminina.

Ele voltou a falar que, se eleito, vai refinanciar a dívida de 60 milhões de brasileiros inscritos no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), dessa vez detalhando que o programa pode exigir que os bancos públicos abram uma linha de crédito de até R$ 60 bilhões para atender a promessa.

Ele vai concorrer à Presidência pela terceira vez e sem alianças com outros partidos, depois de tentar se associar às legendas do Centrão (DEM, PRB, PR, Solidariedade e PP) e com as legendas de esquerda PSB e PCdoB.

“Eu faço um leilão e aquelas empresas financeiras, bancos e de cartão de crédito e de crediários que me derem o maior desconto serão as primeiras a serem refinanciadas. E pega os mais pobres de baixo para cima e empresta pelo Banco do Brasil e pela Caixa em até 36 meses de prazo”, declarou a jornalistas quando chegava ao comício.

Ainda segundo ele, os feirões de negociação de dívida do Serasa têm dado desconto médio para os devedores de 80% em média. O pedetista acredita que com o programa do governo esse desconto nas dívidas pode chegar até 90%:

“O brasileiro médio está devendo R$ 1,2 mil”, frisou. “Se eu picar as prestações em 36 meses, ele vai pagar prestação ao redor de R$ 40 por mês e vai poder sair da humilhação e ajudar o País a voltar a turbinar a economia.”

“Se nos chegarmos ao limite de todo mundo (negociar a dívida), estamos falando em R$ 60 bilhões”, acrescentou. “Ciro disse que os bancos privados também poderão aderir ao programa de refinanciamento se quiserem, mas terão que seguir algumas condições e, em compensação, podem liberar mais recursos dos depósitos compulsórios que deixam no Banco Central.”

“Eles terão que dar desconto muito grande para entrar no projeto e, se quiserem fazer a estrutura de refinanciamento pela linha privada, eles serão obrigados a praticar um juro sério que o governo vai fiscalizar e eu posso entra e afrouxar um pouquinho os compulsórios”, explicou.

Vídeo

Em um vídeo divulgado também nessa quinta-feira, Ciro acrescentou que os devedores terão ainda três meses de carência para começar a pagar o empréstimo que fariam nos bancos públicos para quitar a dívida com o SPC. Na peça publicitária, ele afirma ainda que, em média, os brasileiros devem R$ 4,2 mil e que com o desconto do programa prometido essa dívida pode cair para até R$ 1,2 mil.

Já no palco, Ciro adotou um tom nacionalista na questão econômica e voltou a dizer que, se eleito, pretende rever as concessões na área de petróleo.

E quando tratou da segurança, o candidato do PDT tentou demonstrar que terá pulso firme para combater o crime organizado e usou a morte da ex-vereadora Marielle Franco, assasinada em março e cujo crime ainda não teve solução, para elevar o tom contra milicianos e traficantes.

“Quem matou a Marielle?”, questionou. “Se vocês não entregarem os culpados até dezembro deste ano, eu assumo a Presidência eu venho buscar a milícia, o narcotraficante, o comando vermelho, seja quem for e vai para presídio federal e ficará incomunicável”.

Ele voltou a culpar o governo de São Paulo pela expansão da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no País: “Eu não quero atribuir pessoalmente, mas hoje é flagrante entre todos os especialistas que consulto que as autoridades de São Paulo fizeram acordo com o PCC, que comanda de dentro dos presídios de São Paulo o crime e a violência no país inteiro”.

“Agradecimento”

O candidato do PDT foi irônico ao comentar a entrevista do presidente Michel Temer ao jornal “Folha de S.Paulo”, em que fez de conta não saber o nome de Ciro. O emedebista também indicou o apoio do governo à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, mesmo com o Palácio do Planalto apoiando formalmente Henrique Meirelles, do MDB.

“Acabei de ganhar na loto!”, brincou. “Atenção, brasileiros! O presidente Temer acabou de anunciar na ‘Folha de S.Paulo’ que o adversário dele sou eu e que vou desfazer tudo que ele fez. E que o candidato do governo é o Alckmin. Isso ajuda muito à população a ir tomando lugar. Eu vou desfazer toda essa agenda antipovo, antipobre, anti-Brasil que o senhor Michel Temer, junto com o PSDB do Alckmin, fizeram e o povo brasileiro agora tem o testemunho do presidente.

