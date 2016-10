Após críticas, Paula Fernandes explica problemas em show de Andrea Bocelli

Paula Fernandes recebeu uma enxurrada de críticas após ficar um período em silêncio durante o show de Andrea Bocelli em São Paulo. As páginas pessoais da cantora ficaram repletas de comentários desaprovando sua postura.

No Facebook oficial de Paula foi deixado um comunicado explicando o que teria acontecido no palco naquele momento. De acordo com o texto, haveria uma outra participação na faixa “Vivo Por Ella”, cancelada pouco antes, o que acabou gerando a falha por falta de um novo ajuste na canção.

Durante a apresentação, Paula iniciou a faixa “Vivo Por Ella”, seguida por Andrea. Logo após o trecho do tenor, ambos seguiram em silêncio em uma parte que, aparentemente, seria para entrar a voz de Paula. Andrea assumiu, então, o microfone e a cantora sertaneja seguiu em silêncio até o final da canção.

