Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Jogador deve ser confirmado como novo reforço para 2020 Foto: (Vitor Silva / Botafogo) Diego Souza. Botafogo x Athletico PR pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 11 de Agosto de 2018, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo.rImagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. r Foto: (Vitor Silva / Botafogo)

Após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, mais uma vez, a entrevista coletiva do Grêmio esteve pauta pelas contratações de Diego Souza e Thiago Neves, que estão próximos de ser anunciados pelo Grêmio. O comandante Renato Portaluppi saiu em defesa dos atletas após algumas críticas quanto às negociações, principalmente no caso do ex-atacante do Botafogo.

“Eu tenho acompanhado, algumas pessoas andam criticando a vinda do Diego (Souza). Ele tá ‘fininho’ e vai nos ajudar muito. Sobre o Thiago (Neves) já falei – vai jogar, e vai jogar muito. Não tenho que recuperar esses jogadores, não. Eles são atletas consagrados. O Diego Souza já passou por aqui, e passou muito bem. Só tiveram um semestre ruim, o que é normal”, declarou o técnico do Grêmio.

Ainda na abertura desta semana, os dois atletas devem ser oficializados pelo clube. No modelo de negócio, o contrato deve ser de um ano com cláusulas de produtividade.

Primeira vitória em 2020

Jogando no estádio Bento Freitas, os comandados de Renato alcançaram a primeira vitória em 2020. O gol marcado por David Braz garantiu os três pontos no Gauchão, depois da derrota na estreia. “O mais importante de tudo é que o Grêmio venceu, jogou bem e conseguiu recuperar a derrota da estreia. Início de campeonato é assim mesmo”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

