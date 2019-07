Após decisão judicial, Petrobras começa a abastecer navios iranianos parados em porto brasileiro

Os dois navios iranianos que estavam parados por falta de combustível na área do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, estão sendo abastecidos neste sábado (27), de acordo com a administração do porto. A Petrobras que havia se recusado a vender combustível para as embarcações, por receio de sanções norte-americanas foi obrigada a fornecer o material após uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, na última quarta-feira (24).

Os navios estavam desde junho parados no litoral brasileiro e agora devem seguir viagem ainda neste fim de semana. Uma das embarcações segue para o Porto de Bandar Imam Khomeini (IRBIK), no Irã. Já o a outra irá para o Porto de Imbituba, em Santa Catarina.

Segundo a empresa que presta serviço para a Petrobras no abastecimento de navios, eles estão alinhando com a agência marítima a programação para o abastecimento. O governo afirmou ainda que nenhum dos dois navios iranianos movimentou carga nos portos paranaenses. As embarcações serão abastecidos com cerca de 1,2 mil toneladas de combustível cada, em uma operação que dura, em média, de 6h a 10h.

Deixe seu comentário: