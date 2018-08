Após declaração polêmica, o general que é vice na chapa de Jair Bolsonaro à Presidência da República se declarou como “indígena” no registro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral

O general da reserva Hamilton Mourão, vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na eleição deste ano, registrou a sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como “indígena”. Por meio de sua assessoria de imprensa, ele justificou a opção por não ser “nem branco, nem pardo” e filho de índios.

Na semana passada, ele se envolveu em uma polêmica ao afirmar que o Brasil “herdou a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos”. A declaração foi feita em um evento em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando Mourão falava sobre as condições de subdesenvolvimento do País e da América Latina.

“E o nosso Brasil? Já citei nosso porte estratégico. Mas tem uma dificuldade para transformar isso em poder. Ainda existe o famoso ‘complexo de vira-latas’ em nosso País, infelizmente”, frisou o ex-militar.

“Essa herança do privilégio é uma ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem. Nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso ‘cadinho’ cultural”, prosseguiu.

Também nessa terça-feira, Bolsonaro registrou a sua candidatura à Presidência, declarando um patrimônio de quase R$ 2,3 milhões. Desse total, R$ 1,38 milhão é referente ao valor de cinco casas que o parlamentar fluminense colocou em sua declaração de bens. O restante é composto por veículos e aplicações financeiras.

Escolha

O nome de Mourão foi oficializado por Jair Bolsonaro no início deste mês, durante a convenção do PSL em São Paulo. A indicação do general da reserva teria sido uma decisão pessoal de Bolsonaro, que chegou a cogitar indicar o administrador e membro da família imperial brasileira Luiz Philippe de Orleans e Bragança como vice.

A advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), também chegou a ser sondada, mas declinou por “questões familiares”.

Declarações polêmicas fazem parte do histórico do general e também foram o motivo de seu afastamento do cargo de secretário de Economia e Finanças do Exército, em dezembro do ano passado. À época, Mourão havia falado, pela segunda vez em três meses, da possibilidade de atuação das Forças Armadas em uma situação de “caos” no País.

Em setembro do ano passado, ele falou sobre a possibilidade de ocorrer intervenção no Brasil se o Poder Judiciário não conseguisse resolver “o problema político” nacional. Em fevereiro deste ano, Mourão, em sua cerimônia de despedida, no Salão de Honras do Comando Militar do Exército, exaltou como “herói” o falecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, alvo de denúncias por envolvimento direto em torturas de opositores da Ditadura Militar (1964-1985).

