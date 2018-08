Depois da derrota para o Estudiantes na Libertadores, o Grêmio voltou a focar no Brasileirão

Depois do retorno a Porto Alegre, após a derrota por 2 a 1 para o Estudiantes, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, os atletas do Tricolor se reapresentaram na tarde desta quarta-feira (8), no CT Presidente Luiz Carvalho e iniciaram a preparação para a partida deste domingo (12), contra o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que começaram a partida contra o time argentino foram liberados para descanso. Os demais que não viajaram e não entraram em campo no Centenário de Quilmes realizaram a atividade normalmente.

Vieram a campo, apenas os goleiros. O restante permaneceu na academia, onde realizaram exercícios físicos e regenerativos.

O grupo completo se reapresenta às 15h30min desta quinta (9).

Aspirantes

Na noite desta quarta-feira (8), atuando no estádio do Vale em Novo Hamburgo, o Grêmio bateu o Avaí por 5 a 1 em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols gremistas foram anotados por Hernane (2), Lincoln, Felipe Tontini e Jean Pyerre.

Com este resultado o Grêmio se estabeleceu na quarta colocação do Grupo A, somando 11 pontos em seis jogos, na zona de classificação para a segunda fase. Volta a campo na próxima terça-feira (14) em Curitiba, contra o Coritiba no Couto Pereira, às 17h30min.

