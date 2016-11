Após derrota para o Grêmio, técnico Marcelo Oliveira é demitido do comando do Atlético-MG

Após pouco mais de seis meses, o técnico Marcelo Oliveira deixa o cargo no Atlético-MG. O treinador foi comunicado da demissão pela diretoria alvinegra após uma reunião nesta manhã de quinta-feira (24), poucas horas depois de perder por 3 a 1 para o Grêmio, no Mineirão, na primeira partida da final da Copa do Brasil.

A derrota em casa na decisão do torneio nacional significou o fim de mais uma passagem de Marcelo Oliveira no comando do Atlético. Entre idas ao profissional, como interino, e retornos às categorias de base, o treinador comandou o time principal do clube mineiro em 94 jogos, em sete passagens diferentes.

A passagem de 2016 começou no dia 20 de maio, dois dias depois de o Atlético ser eliminado na Copa Libertadores e optar pela saída do uruguaio Diego Aguirre. Na atual temporada, Marcelo Oliveira comandou o Atlético em 42 jogos, sendo 35 pelo Campeonato Brasileiro e sete pela Copa do Brasil. A decisão foi tomada mesmo com o classificado para a Copa Libertadores do ano que vem e ainda com chances de título na Copa do Brasil, mesmo em situação bastante desfavorável, pois é preciso vencer o Grêmio em sua Arena, por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais gols para ficar com o título após os 90 minutos.

Uma série de fatores pesou na decisão da direção do Atlético. O primeiro deles é a enorme possibilidade de fechar a temporada sem nenhuma conquista oficial, apesar do alto investimento feito no futebol em 2016. O desempenho do time nos jogos é outro motivo que gerou muita preocupação entre os dirigentes, já que se esperava muito mais de um elenco recheado de grandes jogadores, como Robinho, Fred e Lucas Pratto, por exemplo. (Folhapress)

