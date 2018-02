Após a derrota para o Real Madrid, o pai de Neymar rebateu as críticas feitas ao filho

Neymar foi bastante criticado após a derrota do PSG (Paris Saint-Germain) para o Real Madrid, na última quarta-feira (14), pela Liga dos Campeões. O pai do jogador defendeu o filho. Por meio do Instagram, o também empresário do craque, sem citar nomes, chamou de abutres os que criticaram o camisa 10.

“No universo do futebol conhecemos muitas pessoas com ‘comportamento de abutre‘. Por vezes se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de ‘jogador‘ (não dá para chamarmos de ‘atleta‘ alguém com comportamentos no mínimo questionáveis fora dos gramados) sem muito brilho, sempre à sombra de outros mais talentosos, para destilar suas frustrações”, escreveu.

Neymar pai também destacou a carreira do filho, que está lutando desde criança para conseguir atingir os objetivos, acreditando na volta por cima do craque do PSG.

“A guerra de meu filho ele ‘pratica‘ desde muito jovem, sempre praticando o bom combate, sempre escapando dos abutres, sempre renascendo ainda mais forte! E, principalmente, respeitando a todos, até mesmo os abutres… Perdemos uma batalha, quanto a guerra, veremos, porque ela durará enquanto ele estiver nos gramados. E tenham certeza… como uma fênix ele renascerá, preparado para quantos combates vierem pela frente”, declarou.

Partida

O PSG saiu na frente e foi melhor, mas o Real Madrid mostrou a sua força em casa e venceu por 3 a 1, de virada, o confronto de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Neymar teve uma atuação apagada e viu de camarote a excelente atuação do português Cristiano Ronaldo.

No jogo mais esperado da temporada até então, o destaque no estádio Santiago Bernabéu ficou por conta do lateral-esquerdo Marcelo, o melhor em campo e que assinou o segundo gol. Já Cristiano Ronaldo marcou duas vezes. Pelo lado dos franceses, quem colocou a bola no fundo das redes foi Adrien Rabiot.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 6 de março, às 16h45min. O duelo entre os gigantes será realizado no Parque dos Príncipes, na capital francesa, valendo vaga nas quartas-de-final da mais importante competição continental de futebol.

Leia abaixo a íntegra do comentário do pai de Neymar:

“Em uma ‘guerra‘ há os que se alimentam de vitórias e há os que, como os abutres, se alimentam da carniça dos derrotados. Nada fazem, nada produzem, vivem do brilho ou, com mais frequência, de momentos difíceis de suas ‘presas‘. No universo do futebol conhecemos muitas pessoas com ‘comportamento de abutre‘. Por vezes se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de ‘jogador‘ (não dá para chamarmos de ‘atleta‘ alguém com comportamentos no mínimo questionáveis fora dos gramados) sem muito brilho, sempre a sombra de outros mais talentosos, para destilar suas frustrações. Aproveitam uma derrota, uma BATALHA perdida, para ficarem a espreita, aguardando a derrota na guerra, para alimentarem seus egos, como os abutres se alimentam de carniça. Não conseguiram nas Olimpíadas do Rio, mas ficaram ali, aguardando a primeira oportunidade, para trazer seu mau agouro. Mas lembrem-se: Perdemos uma batalha, não a guerra. A guerra de meu filho ele ‘pratica‘ desde muito jovem, sempre praticando o bom combate, sempre escapando dos abutres, sempre renascendo ainda mais forte!! E, principalmente, respeitando a todos, até mesmo os abutres… Perdemos uma batalha, quanto a guerra, veremos, porque ela durará enquanto ele estiver nos gramados. E tenham certeza… como uma fênix ele renascerá, preparado para quantos combates vierem pela frente! Quanto a você, abutre, ficará com fome. E restará engolir suas palavras, tão podres quanto a carniça.”

