Após desbancar China, Itaipu bate recorde na geração de energia

A hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, atingirá nas próximas horas recorde global de geração de eletricidade, de 100 milhões de MWh (megawatts-hora) em 2016, favorecida por grandes volumes de água em seu reservatório.

No último sábado, Itaipu atingiu 98 milhões de MWh, desbancando a usina de Três Gargantas , na China, da liderança da geração hidrelétrica, segundo a assessoria de imprensa da usina. A marca foi alcançada logo após a Itaipu ter superado seu próprio recorde de geração, de 98,6 milhões de MWh, registrado em 2013.

Com chuvas favorecendo o acúmulo de água na região da hidrelétrica, Itaipu caminha para fechar 2016 com seu melhor ano de operação, tendo quebrado diversos recordes ao longo dos meses.

Com forte geração, a hidrelétrica de Itaipu tem colaborado para compensar a fraca geração hídrica no Nordeste, que sofre com chuvas insuficientes nos últimos anos.