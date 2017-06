Após desembarcar no Brasil, Gisele Bündchen faz pedido para Michel Temer

Após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira, a modelo Gisele Bündchen usou as redes sociais para fazer um pedido ao presidente Michel Temer. “É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra. Michel Temer, diga não para reduzir a proteção na Amazônia”, disse a artista no Twitter.

Na segunda-feira, Gisele já tinha mandado recado parecido ao mandatário do País – também em publicação no microblog. “Michel Temer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira.”

Problema ambiental

Os textos da modelo, com versões em inglês e português, remetem ao site da ONG WWF Brasil, em campanha pelo veto integral das medidas provisórias 756 e 758 no dia 23 e agora seguem para sanção ou veto do presidente Michel Temer.

A área de conservação mais afetada é a Floresta Nacional do Jamanxim, na Região de Novo Progresso (PA), que pode perder 486 mil hectares (37% do total). A mudança prevê que essa área seja transformada em Área de Proteção Ambiental, que permite pecuária e mineração. No dia 5 de junho, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que Temer deverá vetar medidas provisórias que reduzem áreas de preservação no Pará. Segundo ele, o peemedebista “se mostrou sensível” ao apelo da pasta diante de modificações realizadas nas propostas durante tramitação no Congresso Nacional. “Eu acredito firmemente que, no momento adequado, ele vai estabelecer vetos”, disse o ministro.

Dia dos namorados

Apesar de o Dia dos Namorados nos Estados Unidos ser comemorado em fevereiro, Tom Brady fez valer a data brasileira dessa segunda-feira, no dia 12 de junho. O jogador americano publicou uma foto de Gisele Bündchen e se declarou, em português, para a esposa. “Feliz Dia dos Namorados. Te amo muito”, escreveu ele na legenda.

Os fãs brasileiros, por sua vez, elogiaram a atitude do jogador. “Tom Brady escrevendo em português para Gisele é a coisa mais linda”, escreveu uma internauta. “Tom Brady é ou não é um marido apaixonado” disse outra. Gisele Bündchen e Tom Brady estão juntos desde 2009, e têm dois filhos, o casal Benjamin, de 7 anos, e Vivian, de 4 anos.

Celebridades mais bem pagas

Uma das ausências mais notadas na lista das cem celebridades mais bem pagas do mundo, divulgada pela Forbes, foi a de Gisele, que figurava no levantamento anual desde 2002. É que os editores do ranking, no qual a primeira posição é ocupada pelo rapper Sean Combs, que faturou US$ 130 milhões nos últimos doze meses, só consideram os famosos que levaram para casa mais de US$ 32 milhões (R$ 106,6 milhões) no período.

Como está em ritmo menos frenético de trabalho desde 2015, quando disse adeus às passarelas, Gisele hoje é mais seletiva em relação aos trabalhos que aceita e embolsa algo entre US$ 20 milhões (R$ 66,6 milhões) e US$ 25 milhões (R$ 83,2 milhões) por ano, soma que ainda é suficiente para mantê-la no posto de modelo mais bem paga do mundo. Nos últimos 15 anos, segundo a própria Forbes, os ganhos dela totalizaram US$ 460,5 milhões (R$ 1,53 bilhão).

