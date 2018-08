Após empatar com o Cruzeiro, o Grêmio se prepara para encarar o Atlético Paranaense em Curitiba

Após o empate diante do Cruzeiro na última quarta-feira (22), os jogadores do Grêmio retomaram os treinamentos no CT Luiz Carvalho, nesta quinta-feira (23), e deram início à preparação para o jogo do próximo sábado (25), em Curitiba (PR), contra o Atlético Paranaense. À tarde, o grupo ficou dividido entre os que atuaram contra os mineiros e os que não foram a campo, ou foram por poucos minutos. Uma vitória na Arena da Baixada põe o Grêmio na cola do líder São Paulo.

Como de praxe, os jogadores que estiveram em campo por toda ou quase toda a partida permaneceram na academia do CT fazendo trabalhos de recuperação, cada um de acordo com sua necessidade. O capitão Maicon foi o único que deixou o vestiário, e realizou corridas em torno do gramado. Já aqueles que não atuaram – somados a Jael, Alisson e Douglas, que entraram no segundo tempo – participaram de uma atividade técnica comandada por Renato Portaluppi e pelo auxiliar Alexandre Mendes. O treinamento consistia em um enfrentamento de campo reduzido, com poucos toques e muita intensidade.

A viagem para Curitiba está marcada para esta sexta-feira, no início da tarde. Antes, o grupo faz o último treinamento no CT, com a primeira parte fechada. O Atlético Paranaense é o último adversário antes da segunda partida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, contra o Estudiantes, no próximo dia 28.

Depois do treino, o meia Thaciano conversou com a imprensa. “A gente tem mais um jogo difícil, o Atlético Paranaense vem se recuperando na tabela. (…) A cada jogo a gente tem de somar pontos para no final do campeonato estar entre os primeiros”, afirmou Thaciano.

