Após empate no fim de semana, o Grêmio treinou focado na partida desta quarta-feira contra o São Paulo

O Grêmio voltou aos trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta segunda-feira (13), agora, focado no confronto da próxima quarta-feira (15), contra o São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares no jogo que terminou no empate em 1 a 1 com o Vitória, no domingo (12) realizaram um trabalho regenerativo na academia. Os demais participaram de um coletivo com o grupo de transição.

O time principal foi formado pelo goleiro Brenno (Base), Kaio, Rafael Thyere, Bressan, Bruno Cortez, Cristian, Michel, Cícero, Arroyo, Everton e Jael. Bruno Grassi, Bruno Rodrigo Machado, Jean Pyerre e Patrick reforçaram a equipe adversária. A partida terminou em 2 a 1 para o profissional. Jael e Cícero marcaram e Patrick para a transição.

Tilica, que volta de lesão, e Beto Da Silva realizaram corridas leves no gramado. Da mesma forma, Maicon, mas por vezes trabalhando com a bola.

Edilson treinou separado e está apto para o jogo contra o São Paulo. Marcelo Grohe também participou do treino, supervisionado pelo preparador de goleiros Rogério Godoy e também pelo departamento de fisioterapia.

Nesta terça (14), o elenco se apresenta às 9h30, também no CT, para dar sequência a sua preparação. A primeira parte será fechada para a imprensa. Ao final da atividade, será divulgada a lista de relacionados para o jogo contra o time paulista.

Equipe feminina

No Centro de Formação e Treinamentos Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a equipe feminina do Grêmio recebeu o Sapucaiense pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Estadual Feminino 2017 e golearam mais uma vez. A partida terminou com uma vitória de 11 a 0, com gols marcados por Karina (4), Shasha (2), Dani, Tefa, Luana, Carlinha e Beta.

Com larga vantagem, já que venceu o jogo de ida por 14 a 0 fora de casa, o Grêmio entrou em campo com o mesmo objetivo que rege o time desde o início da competição: vencer, independente dos outros resultados. E foi com esse espírito que as atletas abriram o placar logo no início de jogo, com a meia Dani. Na sequência, a artilheira do campeonato Karina, com 32 gols anotados no Gauchão, marcou o primeiro dela na partida, fazendo 2 a 0. Ela ainda marcou outros 3 no primeiro tempo, com Tefa e Shasha fechando o placar da primeira etapa: 7 a 0.

No segundo tempo, a técnica Patrícia Gusmão realizou as modificações na equipe, colocando em campo Jéssica Alves, Bruna Flor, Gabi, Thiellen, Carlinha e Mitssa. A atacante Luana ampliou o marcador, fazendo o oitavo, seguido por Carlinha, Beta e Shasha, fechando o placar em Eldorado. Grêmio 11×0 Sapucaiense.

Para a atacante Carlinha, que está retornando de lesão no joelho, voltar a marcar dá ainda mais motivação para seguir na competição. “Me sinto muito feliz de voltar a jogar depois de tanto tempo parada. Ainda mais voltar marcando gol, isso me motiva muito. Nos sentimos fortes para esse semifinal e bem preparados para alcançar nosso objetivo”, diz a atleta.

O próximo adversário do Tricolor é o Guarani, em Lajeado. A data e horário serão confirmados nos próximos dias.

