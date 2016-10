Após escândalo do vídeo íntimo, Alexandre Borges decide deixar o Brasil

Alexandre Borges vai deixar o Brasil assim que as gravações de “Haja Coração”, da TV Globo, chegarem ao fim. Após a divulgação de um polêmico vídeo íntimo, onde o galã aparece na companhia de travestis, o ator decidiu passar uma temporada em Angola, na África, tocando um projeto batizado de “Poema Bar”, sobre poesia, em que interpreta versos famosos de Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes.

A passagem do ator é somente de ida, pois ele ainda não tem data para retornar ao Brasil.

A decisão de Alexandre surgiu após seus vídeos viralizarem na internet. Segundo o ator, que confirmou que é ele quem aparece nas imagens na companhia de transexuais, não houve o consumo de cocaína, assim como não houve orgia sexual, conforme foi cogitado.

“Sei que este é um assunto pessoal. Não estou aqui me desculpando de nada. Não pretendo tomar nenhuma atitude jurídica. Devido ao vídeo feito sem meu conhecimento e divulgado na internet indevidamente, me vejo forçado a esclarecer alguns pontos que, a meu ver, foram distorcidos e ampliados. Foi um encontro casual com três pessoas depois de uma festa. Não existiu nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína com as pessoas envolvidas”, garantiu.

Ainda segundo o ator, que foi casado com a também atriz Julia Lemmertz, ele está muito seguro de sua sexualidade.

“Não tenho nenhum preconceito com gênero ou opção sexual de cada um. Mas minhas opções são claras para mim”, observa ele, que preferiu não estender o encontro: “Quando percebi que não queria mais continuar, encerrei”.

