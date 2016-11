Após escrever no Facebook que “queria morrer”, menina de 15 anos não resiste a acidente

Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Duas horas antes, em uma rede social, ela havia postado: “Eu Queria Morrer Man” (sic). A menina estava com um homem em uma motocicleta quando perderam o controle do veículo e colidiram contra um ônibus. Segundo a Polícia Militar, ela morreu na hora. Já o homem sofreu ferimentos leves.

Na página que mantinha no Facebook, dezenas de mensagens lamentam a morte da garota. Muitas se referem à postagem que ela fez momentos antes de acontecer o acidente.

