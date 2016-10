Após executarem um casal, quatro criminosos são mortos em perseguição policial em Caxias do Sul

Quatro criminosos foram mortos durante uma perseguição policial em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no fim da noite de segunda-feira (17). A Brigada Militar foi acionada por moradores do bairro Planalto após um casal – um motorista com antecedentes por tráfico de drogas e uma comissária de bordo sem antecedentes criminais – ter sido executado com mais de 30 tiros.

A perseguição se estendeu por diversos bairros da cidade. Houve troca de tiros. Um quinto criminoso ficou ferido e foi encaminhado a um hospital. Foram apreendidos um revólver, duas espingardas calibre 12, um colete à prova de balas e uma metralhadora.

