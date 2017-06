ApÃ³s explosÃ£o matar 9, terroristas fazem refÃ©ns na capital da SomÃ¡lia

Ao menos nove pessoas morreram em uma explosão de um carro-bomba seguida por um tiroteio nesta quarta-feira (14) em Mogadíscio, na capital da Somália. Segundo a polícia local, o atentado aconteceu em frente a um restaurante movimentado no centro da cidade. As vítimas eram jovens que entravam no estabelecimento.

Segundo agências de notícias, pelo menos 20 pessoas foram mantidas reféns por terroristas dentro do restaurante. “Ainda não sabemos quantas delas estão mortas ou vivas”, disse o major Ibrahim Hussein. De acordo com autoridades da Somália, dois dos atiradores foram mortos pela polícia.

Mogadíscio é alvo frequente de ataques realizados pelo grupo extremista al Shabaab, filiado à rede terrorista Al Qaeda. Em fevereiro, outra explosão de um carro-bomba deixou ao menos 20 mortos e 50 feridos na cidade.

Na semana passada, os extremistas atacaram uma base militar Estado de Puntland, no nordeste da Somália, matando ao menos 70 pessoas e ferindo dezenas.

Como resposta, os Estados Unidos conduziram no domingo (11) um ataque aéreo contra uma base da milícia islâmica na região de Middle Juba, na região sul da Somália. (Folhapress)

