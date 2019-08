Após falso diagnóstico de câncer, um laboratório de Pelotas terá que indenizar uma paciente por danos morais

Um laboratório da cidade gaúcha de Pelotas foi condenado pelo TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul a indenizar em R$ 15 mil, por danos morais, uma paciente que recebeu um diagnóstico equivocado de câncer de mama, resultando em sofrimento psicológico e na realização de cirurgia desnecessária. Conforme o processo, houve troca de laudos em exame de mamografia e ultrassom.

O incidente ocorreu no final de outubro de 2016, nas instalações do Laboratório de Patologia e Citologia Lapacit Ltda. Após realizar um exame que cujo resultado apontava a existência de um tumor benigno, a mulher foi submetida a uma ressonância magnética que, por sua vez, acusou versão maligna.

Com isso, ela foi encaminhada para uma operação de retirada do nódulo, encaminhado ao laboratório Lapacit, cujo laudo levou à conclusão da presença de câncer. A paciente então foi informada sobre a necessidade de retirar quatro linfonodos da axila e se submeter à tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

Assim que o material foi retirado, houve encaminhamento ao CAP (Centro de Anatomia Patológica), que contradisse o resultado anterior ao concluir pela ausência de malignidade. Diante da divergência de diagnósticos, o laboratório enviou o material para uma terceira empresa de análise, que também diagnosticou não haver neoplasia maligna.

Aliviada do pesadelo da doença mas abalada psicologicamente por toda a saga de exames e cirurgia, a mulher decidiu ingressar na Justiça com um pedido de indenização. Na primeira instância, a juíza Rita de Cássia Müller considerou procedentes os argumentos da autora do processo e fixou o valor em R$ 15 mil, a título de danos morais, mas a empresa recorreu ao TJ.

Apelação

No recurso, o laboratório argumentou que a “adenose esclerosante mimifica a neoplasia”. Ou seja, o tipo de tumor benigno da paciente pode apresentar um resultado falso positivo, por semelhança com a versão maligna. Mas o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, relator do recurso, considerou que caberia ao profissional que analisou o material a obrigação de alertar sobre qualquer possibilidade de erro ou equívoco nesse tipo de exame, bem como da necessidade de realizar nova análise laboratorial.

Dentro dessa mesma linha de raciocício, o magistrado também destacou que, em vez de de ser mais cauteloso, o laboratório foi taxativo ao detectar um “carcinoma infiltrante de mama”, sem fazer qualquer ressalva que desse margem a conclusões diversas e levando assim à cirurgia desnecessária.

“Frise-se que não há como afastar, portanto, o abalo psicológico de uma pessoa que recebe diagnóstico de câncer de mama e se submete a procedimento cirúrgico desnecessário em razão da falha na prestação do serviço pela empresa, que apresentou resultado conclusivo para a malignidade, de forma equivocado. Com isso, negou a apelação jurídica e confirmou a condenação. A posição de Lopes do Canto foi seguida pelos colegas Jorge André Pereira Gailhard e Isabel Dias Almeida.

(Marcello Campos)

