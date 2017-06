A secretária Vanessa Capelupi, de 37 anos, foi espancada com chutes pelo ex-marido em Capivari (SP). Segundo a vítima, o trabalhador rural de 40 anos não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito usava botas com pontas de ferro que causaram ferimentos no rosto e no corpo da vítima. Até esta segunda-feira (19), o homem não havia sido encontrado pela polícia.

