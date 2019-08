Após fugir de blitz de trânsito, um motorista capotou o carro em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre

Após escapar de uma blitz da operação Balada Segura na avenida Silva Só (bairro Santa Cecília), em Porto Alegre, um motorista perdeu o controle ao volante e acabou capotando o veículo que dirigia. O acidente de trânsito aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, na esquina da rua Castro Alves com a avenida Goethe (bairro Rio Branco), uma das mais movimentadas da cidade. Não há informações sobre o motivo da fuga.

Ele foi socorrido inicialmente por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Municipal e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Em seguida, recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado ao HPS (Hospital Pronto Socorro), com escoriações leves. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros também participaram da operação.

Apesar do risco assumido pela atitude de fuga, não houve atropelamento de pedestres ou colisão com outros veículos. O condutor incorreu, no entanto, em duas infrações gravíssimas, somando 14 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Sua punição, com base nos artigos 175 e 206 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), será uma multa de R$ 3,2 mil e a suspensão do direito de dirigir.

Realizada em conjunto com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul, a blitze da EPTC totalizou 46 abordagens na Silva Só, que também está entre as mais movimentadas da capital gaúcha. Dessas, 28 resultaram em autuação do motorista e 20 motivaram o recolhimento do veículo.

Reciclagem

Os motoristas profissionais habilitados nas categorias C, D e E (caminhão, ônibus e veículo articulado) já podem optar pela reciclagem preventiva para não terem sua atividade profissional prejudicada. O curso é disponibilizado assim que o condutor completa entre 14 e 19 pontos na CNH, evitando assim a suspensão do direito de dirigir quando se atinge 20 pontos).

A alternativa somente poderá ser utilizada para detentores da inscrição “exerce atividade remunerada” no verso do documento. Com a conclusão do curso, a pontuação por infrações de trânsito é retirada do prontuário – a Carteira só é suspensa se forem somados outros 20 pontos nos 12 meses seguintes.

A reciclagem só é possibilitada no caso de uma possível suspensão por pontos. Portanto, não se aplica às infrações mais graves, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade acima de 50%, prática de racha e outras que já preveem processo de suspensão do direito de dirigir. E pode ser realizada somente uma vez a cada 12 meses.

Para o diretor-geral do Detran-RS, Enio Bacci, além da oportunidade de reciclagem, evita-se um prejuízo profissional: “A suspensão da CNH pode inviabilizar o sustento de uma família. Estamos oferecendo a esse motorista que cometeu infrações de menor potencial ofensivo uma chance de refletir sobre seu comportamento e voltar ao trânsito com uma nova consciência”.

Curso

O curso preventivo de reciclagem está previsto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro e foi regulamentado pela Resolução 723, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e Portaria 253/2019 do Detran-RS. Dentre os temas abordados estão legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros no trânsito e relacionamento interpessoal.

Interessados devem procurar um CFC (Centro de Formação de Condutores, antiga “autoescola”) e se matricular no curso preventivo de reciclagem. A carga é de 30 horas/aula, que podem ser cumpridas presencialmente no próprio local ou pela internet, na modalidade EAD (ensino à distância), através de sites de empresas cadastradas junto ao Detran.

A atividade deve ser concluído em um prazo máximo de 40 dias. Para isso, o condutor também precisa agendar o exame teórico no CFC e fazer a prova preventiva de reciclagem, aplicada pelo Detran-RS exclusivamente na modalidade eletrônica.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: