Após goleada sobre o Equador, Tite chora e diz: “Temos os pés no chão, não estou eufórico”

A Seleção Brasileira já está em Manaus, onde enfrenta a Colômbia na próxima terça-feira (06), em partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018. Após a estreia positiva de Tite com goleada de 3 a 0 sobre o Equador, com gols de Neymar e Gabriel Jesus (dois), o treinador comentou sobre o resultado de Quito, afirmando que o momento é de curtir o triunfo na altitude e ainda não projetar o duelo com os colombianos.

“Não quero falar sobre a Colômbia. São histórias diferentes, circunstâncias diferentes. Não dá para criar expectativa em cima desse primeiro resultado. Quero curtir essa vitória, ligar como já liguei para a minha esposa. Trocamos alegria. Estou com vergonha de dizer que choramos no telefone. Choramos de alegria. Ela sempre diz: ‘Por favor, curte. Por favor, fica feliz’. Só temos esse momento agora. É a hora de ficar feliz pelo desempenho da equipe, pela adversidade, pelo nível técnico, tático e físico que o jogo teve. Temos os pés no chão, não estou eufórico. Mas precisamos ter coragem para curtir o momento. Quero fazer isso e valorizar atletas e desempenho. Só depois de curtir é que vamos projetar a sequência”, disse Tite.

A vitória levou o Brasil aos 12 pontos nas Eliminatórias. A Seleção ocupa a quinta posição, dois pontos atrás da líder Argentina. Hoje, disputaria a repescagem para ir ao Mundial de 2018.

Comentários