Após homicídios, a Brigada Militar reforça o policiamento na Serra Gaúcha

O comando da BM (Brigada Militar) anunciou, na manhã desta sexta-feira (03), o reforço do policiamento na Serra Gaúcha após os assassinatos de seis pessoas em Caxias do Sul, na quinta-feira (02).

Os corpos de duas mulheres e de dois homens foram encontrados, por volta das 20h de quinta, na rua Natal Idalino Fadanelli, no bairro Planalto. Entre as vítimas, há uma grávida de oito meses. Os quatro estavam em via pública quando foram alvejados.

Antes, dois homicídios foram registrados nos bairros Castelo e Panazzolo. Um dos assassinatos ocorreu dentro de uma lavagem de veículos. Os crimes estão sendo investigados e possivelmente têm relação com a disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas na região. Ninguém foi preso.

“O comando da BM, diante ao cenário de crimes violentos letais intencionais que estão ocorrendo em Caxias do Sul, cujo ápice se deu na data de ontem [quinta-feira] com a morte de seis pessoas, entre elas duas mulheres sem antecedentes criminais, providenciou o imediato apoio em força ao comando regional da Serra, determinando o deslocamento de policiais do BOE (Batalhão de Operações Especiais) de Porto Alegre, através da equipe especializada de Patres (Patrulhas Especiais de Segurança)”, afirmou a BM em nota.