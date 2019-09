Após indisposição, ministro Marcos Pontes dá entrada em hospital em Brasília

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na manhã desta quinta-feira (12). Ele procurou atendimento médico hoje após sentir um indisposição ontem à tarde.

Conforme a assessoria do ministério, Pontes não está internado, ele apenas passa por exames. Tenente-coronel da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB), engenheiro e astronauta, o ministro tem 56 anos e está à frente da pasta desde o início de janeiro.

Este é o segundo ministro do governo Bolsonaro a dar entrada no HFA em menos de duas semanas. No fim de agosto, o ministro Ricardo Salles, chefe da pasta do Meio Ambiente, ficou internado no hospital após um mal-estar.

