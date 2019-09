Após infarto, Lya Luft se recupera no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Informações atualizadas do Hospital Moinhos de Vento indicam que a escritora gaúcha Lya Luft permanece internada e se recuperando de um infarto agudo no miocárdio. Lya deu entrada no hospital na madrugada desta quarta-feira (25) e, de acordo com a assessoria do centro de saúde, ela estava com fortes dores no peito. Luft foi submetida a uma angioplastia de urgência, com implante de stent.

O boletim médico atualizado foi divulgado pela casa de saúde na tarde desta quinta-feira (26). “A paciente Lya Luft segue internada no Hospital Moinhos de Vento, recuperando-se do procedimento cardiológico realizado na quarta-feira (25). Em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI), seu quadro é estável e apresenta boa evolução”, diz a nota. A equipe médica responsável pelo caso conta com os cardiologistas Matias Kronfeld, André Mânica (intervencionista), Luis Bergoli (intervencionista) e Luiz Maratia.

