Após inundações, os níveis de rios no interior do Rio Grande do Sul já começam a baixar e famílias voltam para casas

Divulgado nessa quarta-feira, o mais recente boletim da Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) aponta que não foram registrados volumes significativos de chuva nas bacias hidrográficas, ao menos durante a manhã. Os principais rios já se encontram estáveis ou em declínio em todos os pontos monitorados. Em Alegrete, o Ibirapuitã saiu da cota de inundação e seguiu em ritmo de baixa ao longo do dia.

Equipes da Defesa Civil do Estado monitoram a situação nos locais. Apesar da boa notícia, os meteorologistas alertam que a chuva pode voltar à Metade Sul do Estado nesta quinta-feira, elevando os níveis sobretudo nas bacias localizadas em zonas de fronteira com o Uruguai. Confira, a seguir, o resumo da situação nas principais regiões.

Santa Cruz do Sul

O rio Pardinho apresentou rápido declínio, contudo a onda de cheia se deslocou para o rio Pardo e Jacuí. No bairro Margarida, um deslizamento de terras em uma encosta danificou duas residências. Não há feridos e as duas famílias foram retiradas do local pela prefeitura. Total de oito pessoas desalojadas.

Estância Velha

Deslizamento de terra em uma obra danificou três residências. Não há feridos e as três famílias que tiveram que ser removidas foram encaminhadas para casa de parentes. Total de 12 pessoas desalojadas.

Cachoeira do Sul

O rio Jacuí, que está 3,75 metros acima do nível normal, segue baixando. Segundo a Defesa Civil, ainda há uma família desabrigada e outra desalojada, totalizando sete pessoas fora de suas casas devido à inundação.

Dom Pedrito

O relatório aponta seis famílias desalojadas e uma desabrigada. Total de 30 pessoas desalojadas e quatro desabrigadas. As famílias iniciam hoje o retorno para suas casas.

Rosário do Sul

Todas as famílias já retornaram para suas casas.

Alegrete

O rio Ibirapuitã encontra-se com 8,56 metros. São 13 famílias afetadas: 11 desalojadas e três desabrigadas. O total é de 42 desalojados e oito desabrigados. Nesta quarta-feira, as famílias começam a retornar para as suas residências.

(Marcello Campos)

