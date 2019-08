Após invadir escola em Charqueadas, um adolescente feriu quatro alunos com golpes de machadinha

No início da tarde dessa quarta-feira, um adolescente de 17 anos invadiu uma sala de aula da 7ª série do IEE (Instituto Estadual Educacional) Assis Chateaubriand, na cidade gaúcha de Charqueadas (Região Carbonífera), e feriu quatro alunos com golpes de machadinha. As vítimas, com idades entre 12 e 14 anos, foram liberadas e já prestaram depoimento, assim como outras duas que foram atendidas em estado de choque.

Segundo a Polícia Civil, o autor das agressões é um ex-aluno do colégio, localizado na vila Aços Finos Piratini. Ele chegou a fugir para casa mas acabou apreendido após o próprio pai acionar a BM (Brigada Militar). Ao ser interrogado, foi reconhecido por testemunhas e confessou a autoria do ataque, que disse ter agido sozinho e atribuiu ao fato de ter sofrido “bullying” quando estudava no IEE, que deixou há dois anos.

As aulas do local foram suspensas logo após o incidente e o MP (Ministério Público), por meio da promotora de Justiça da Infância e da Juventude Daniela Fistarol, pedirá a internação provisória do agressor, que também carregava um recipiente com líquido supostamente inflamável e teria tentado causar um incêndio, conforme relatou à reportagem do jornal “O Sul” um dos alunos que viram a movimentação.

Segundo ele, o autor do ataque cobria o rosto com uma bandana e lançou uma espécie de coquetel molotov dentro de uma das salas de aula, provocando um estouro. Os golpes de machadinha foram desferidos quando estudantes e funcionários conferiam a razão do barulho. Um professor de Educação Física conseguiu desarmar o adolescente, que chegou a receber socos de um grupo de alunos mas conseguiu escapar.

Manifestações oficiais

O governador Eduardo Leite, que está em viagem oficial ao Uruguai, foi informado sobre o fato pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), que por meio de nota à imprensa garantiu “não medir esforços para esclarecer os fatos e responsabilizar os culpados”. O seu titular, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, visitou o local, onde concedeu entrevista coletiva.

Ele estava acompanhdo do secretário estadual da Educação, Faisal Karam, do comandante-geral da BM, coronel Mario Ikeda, do subchefe da Polícia Civil, Fábio Motta Lopes e do prefeito de Charqueadas, Simon Heberle de Souza.

Ele confirmou que o autor do crime deixou na escola uma mochila, dentro da qual foram encontrados um isqueiro e três garrafas, porém sem substâncias inflamáveis. Souza, por sua vez, destacou a determinação da SSP em reforçar a segurança nas demais instituições de ensino da cidade (a 60 quilômetros de Porto Alegre), porque o agressor havia ameaçado atacar outros locais.

O IEE Assis Chateaubriand tem cerca de 700 matriculados nos ensinos Fundamental, Médio e Técnico, funcionando nos turnos da manhã, tarde e noite. No final da tarde, a direção se manifestou sobre o incidente por meio de uma postagem na rede social Facebook. Confira um trecho do texto:

“(…) Estamos chocados com o fato, mas queremos tranquilizar a comunidade de que estamos sendo amparados pelos órgãos de segurança e Secretaria de Educação. Certamente faremos o possível para auxiliar alunos, colegas professores e funcionários na superação desse fato traumático e reforçar a segurança da escola”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: