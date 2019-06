Após lesão, Bolsonaro visita Neymar em clínica de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro foi à clínica de Brasília onde está o atacante Neymar Jr., encaminhado ao local na noite desta quarta-feira (5) após ficar lesionado e deixar o amistoso da seleção brasileira contra o Catar. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador teve uma entorse no tornozelo direito. O atleta saiu do gramado com apenas 20 minutos de jogo, com uma bolsa de gelo no tornozelo, e deixou o estádio Mané Garrincha de muletas.

Bolsonaro já havia se manifestado sobre Neymar para falar a respeito da acusação de estupro sofrida pelo atacante. Mais tarde, durante a visita, o presidente publicou a imagem do encontro nas redes sociais:

– Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2019

