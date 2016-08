Após levar bronca do Detran, Luana Piovani rebate: “Hipocrisia”

Luana Piovani postou nas redes sociais um vídeo em que seus filhos aparecem no carro cantando parabéns. Após a publicação, a atriz recebeu críticas dos internautas, já que as crianças não estavam nas cadeirinhas obrigatórias e aparentemente estavam sem o cinto de segurança.

A atriz também levou um puxão de orelha do Detran-SP. “Simples e importantíssimo: as crianças não podem nunca ser transportadas no colo (exceto em táxis, ok?). Para isso existem as cadeirinhas. Para os maiorzinhos (acima de 7 anos e meio), como ela, cinto de segurança, sempre, em qualquer um dos bancos do veículo. Copiou, Luana Piovani? Segurança é indispensável”, dizia um post do Departamento de Trânsito no Facebook.

O órgão também avisou que Luana não será multada. “Não é possível aplicar multas com base em imagens de redes sociais, câmeras de TV, etc. É necessário que haja o flagrante de um agente de trânsito”.

Luana Piovani, no entanto, não gostou nadinha da bronca que levou e postou um vídeo no Facebook. “Vim falar uma coisinha sobre esse mal terrível que aterroriza o Brasil chamado hipocrisia. Enquanto todos os ignorantes corajosos por trás da tela de um computador ficavam enchendo a p* do saco e falando besteiras a respeito dos meus filhotes no carro sem a cadeirinha e o cinto, eu não estava nem aí, eu bloqueava todo mundo e tudo bem”, ironizou.

Mas ela também explicou o motivo de as crianças estarem sem cadeirinha. “Agora eu vi uma notinha do Detran de SP. Primeiro eu queria saber: o Detran de SP tem assessoria de imprensa? É isso? Será que tem alguém aí no Detran querendo sair na Playboy? Ou será que tem alguém querendo muito ficar famoso? A gente estava sem cadeirinha ali no carro por que enquanto eu estava indo para o aeroporto para pegar o avião e vir para SP, o meu motorista estava no outro carro trazendo todas as cadeirinhas para SP”, disse.

A loira ainda continuou criticando o Detran. “Dá um google e coloca lá ‘corrupção no Detran’ e veja a quantidade de matérias que saem. Vocês deveriam estar preocupados em cuidar do vosso r*, porque do meu r* cuido eu e cuido muito bem. Eu cometo somente um tipo de pecado que é consumir droga, o álcool, que eu considero droga. É o único pecado que eu cometo. Dá para cuidar da vida de vocês? O Detran está cheio de problemas para resolver. Gente chata da p*”. (AD)

Comentários