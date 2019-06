Após levar fora, homem atira em jovem e acaba acertando bebê de 10 meses

Um homem de 23 anos atirou no filho de uma jovem, de 18 anos, após ela rejeitá-lo em uma festa. O bebê, de apenas dez meses, foi atingido na cabeça e precisou passar por uma cirurgia no último domingo (23). Ele está internado em estado crítico.

Marcos Antonio Echartea está preso desde o ato, mas não demonstra estar arrependido pelo crime. Ele teria encontrado a jovem Deziree Menagh em uma festa de aniversário e, como ela não estava interessada nele, começou a persegui-la. Com ajuda dos amigos, ela foi levada até a casa dela, mas no momento em que eles estacionaram o carro, o rapaz correu em direção ao veículo, sacou uma arma e começou a atirar. Os tiros atingiram o vidro do motorista e, um deles, a cabeça da filha de Deziree.

Ele já havia cometido um crime parecido em maio deste ano, quando atacou com tiros a casa do atual namorado da ex. O homem também tem ficha criminal por tentativa de homicídio, abuso infantil e agressão com arma de fogo. Ele aguardava uma sentença em liberdade por violência doméstica. O crime aconteceu em Fresno, nos Estados Unidos.

