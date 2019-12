Rio Grande do Sul Após mais de 40 dias, tráfego de veículos é liberado na ERS-122, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Queda de barreira havia interrompido o tráfego em trecho da estrada Foto: Daer/Divulgação Foto: Daer/Divulgação

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) liberou o tráfego de veículos na ERS-122, na Serra Gaúcha. Os reparos no asfalto no quilômetro 43, entre São Vendelino e Farroupilha, foram concluídos na noite de terça-feira (17).

O trânsito estava interrompido havia mais de 40 dias devido a uma queda de barreira, ocorrida no início de novembro. Rochas tiveram de ser detonadas. Das três pistas do trecho, duas foram liberadas: uma para a subida da Serra e a outra no sentido contrário.

“Trabalhamos ininterruptamente para que a rodovia fosse desobstruída com segurança para os usuários”, disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Com esse serviço concluído, agora vamos concentrar esforços na contratação de um estudo para a solução definitiva desse segmento”, concluiu.

