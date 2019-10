Após mais de cem anos, uma ave rara voltou a ser observada no Rio Grande do Sul

Localizado em Derrubadas (Noroeste do Rio Grande do Sul), o Parque Estadual do Turvo recebeu um visitante raro: um exemplar da ave conhecida como “uiraçu”. Havia mais de 100 anos que a espécie não era avistada no Estado. A espécie é considerada a mais rara das águias florestais da chamada “região neotropical”.

“Observar um uiraçu na natureza é um sentimento surreal”, ressaltou o biólogo Dante Andres Meller, que avistou o pássaro durante um passeio pela área. “Se não fossem as imagens para reafirmar, parece que a observação manteria um ar contínuo de ‘será mesmo que aconteceu?’”.

“Como nunca houve nenhum indício de que a espécie realmente ocorresse nas matas do parque gaúcho, o uiraçu permaneceu por longo período considerado extinto no Rio Grande do Sul”, acrescenta o pesquisador.

O achado fará parte da pesquisa de doutorado de Meller, que não pode divulgar mais detalhes do trabalho que desenvolve sobre a ocorrência das águias florestais.

Mas essa não foi a primeira vez que se registrou a presença de uma ave em extinção no Parque do Turvo. O fato já havia acontecido com a harpia, em junho do ano passado. “É como se um raio caísse duas vezes no mesmo lugar, mas de maneira ainda mais impactante, porque o uiraçu é ainda mais raro que a harpia”, comparou o biólogo.

“As grandes aves de rapina são considerados bioindicadores, demonstrando que temos equilíbrio ecológico no interior desta área protegida”, acrescentou Rafael Diel Schenkel, gestor do Parque.

O parque

Administrado pelo governo do Estado, por meio da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), o Parque Estadual do Turvo possui um dos maiores fragmentos gaúchos de floresta estacional decidual, um ecossistema pertencente à Mata Atlântica.

Essa área abriga muitas espécies ameaçadas de extinção, como onça-pintada, puma, cateto, anta e pica-pau. Também é possível encontrar em seus domínios árvores com até 30 metros de altura, diversas espécies de peixes, répteis, anfíbios, borboletas, insetos e fungos.

De acordo com a Sema, o principal atrativo é o Salto do Yucumã, com 1,8 quilômetro metros de extensão e quedas d’água com até 12 metros de altura. O “salto” propriamente dito deve a sua formação a uma falha geológica que varia de 90 a 120 metros de profundidade. De acordo com a administração do Parque, é uma das maiores quedas longitudinais do mundo.

Funcionamento



– Visitação: de quinta a segunda-feira;

– Horário: das 8h às 18h (até as 16h no Salto);

– Ingresso: R$ 17;

– Proibida a entrada com animais de estimação e bebidas alcoólicas;

– Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3616-3006 ou por e-mail: parque-turvo@sema.rs.gov.br.

(Marcello Campos)