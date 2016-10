Após mais de seis anos de casamento, Karina Bacchi termina relacionamento

Karina Bacchi e o publicitário Sérgio Amon colocaram um ponto final no casamento após 6 anos e meio. Em entrevista à revista Quem, a bela, que está prestes a completar 40 anos, disse que está em paz com a decisão.

“Estávamos casados há seis anos e meio, mas nos conhecemos desde os meus 17. Chegou um momento em que nossos planos futuros como um casal não eram mais os mesmos. Cada um pensava de uma forma. A gente vai deixando a vida passar e o fato de chegar aos 40 anos me fez repensar certos valores, como a vontade de ser mãe. Foi um momento de indecisão, de conversas, tentativas, conflitos. Mas tomamos a decisão de nos separar”, ponderou a beldade, que continuou.

“Lógico que a separação é difícil, dolorida, mas o fato de não sairmos brigados acaba dissolvendo a dor. A mudança é sempre difícil, mas a gente tem que encarar. Eu encarei isso, a morte do meu irmão e vários outros obstáculos que as pessoas nem imaginam. Apesar de ser tão delicada, sou muito forte por dentro e tenho orgulho disso. Estou em paz, segura do que decidi e também empolgada com o que está por vir”, finalizou.

