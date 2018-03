Após mais de três meses sem jogar, o volante gremista Arthur está relacionado para o jogo desta quarta pelo Gauchão

A noite desta quarta-feira tem tudo para atrair um grande número de torcedores à Arena. Em oitavo lugar, o time ainda busca assegurar matematicamente uma vaga nas quartas-de-final do Gauchão, tem pela frente o lanterna São Paulo de Rio Grande, o que – salvo uma zebra – deve favorecer o dono da casa e evitar que chegue ao Grenal de domingo precisando de uma vitória para evitar a desclassificação.

O outro motivo é que o Tricolor deve escalar o volante Arthur, um dos melhores atletas da história recente do clube (faltam poucos detalhes para um acerto com o Barcelona da Espanha). Ele não joga desde o final de novembro, quando lesionou o tornozelo esquerdo na finalíssima da Libertadores contra o Lanús (Argentina).

À tarde, o técnico Renato Portaluppi comandou na Arena o último treino da equipe para o jogo, marcado para as 21h45min. Mais uma vez, a primeira parte da atividade teve portões fechados. Quando o acesso foi liberado à imprensa, os atletas participavam do tradicional “rachão” recreativo das vésperas de jogos do Mosqueteiro.

Atletas

Desfalcam o time os atacantes Luan (com um edema na coxa direita) e Jael (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Renato não confirmou a escalação que pretende colocar em campo, mas o site oficial tricolor admite a tendência de utilização da base que atuou contra o Juventude na rodada anterior, com Hernane no lugar de Jael.

A lista de relacionados é a seguinte, em ordem alfabética: Marcelo Grohe e Paulo Victor no gol, Bruno Cortez, Leonardo Gomes, Madson e Marcelo Oliveira nas laterais, Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda na zaga. Dentre volantes e meio-campistas, Arthur, Cícero, Jaílson, Lima, Maicon, Michel, Ramiro, Thonny Anderson e Thaciano. Já o ataque contará com Alisson, Everton, Hernane, Lucas Poletto, Maicosuel e Vico.

