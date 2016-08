Após mais um latrocínio, secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul pede demissão

Após mais um latrocínio ocorrido no Estado, o governo gaúcho informou no final da noite desta quinta-feira (26) que Wantuir Jacini pediu exoneração do cargo de secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori constituiu um Gabinete de Crise, que será coordenado pelo vice-governador José Paulo Cairoli. Enquanto não for nomeado o novo secretário, esse gabinete responderá pela área, segundo o Executivo.

“A equipe do governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas da criminalidade, especialmente de Cristine Fonseca Fagundes, assassinada violentamente nessa quinta-feira [em Porto Alegre]. A situação entristece a todos nós. As forças de Segurança estão mobilizadas para prender os autores do crime e continuar apurando os fatos”, informou o governo, em nota.

Sartori convocou o comando da Segurança Pública para uma reunião nesta sexta-feira, às 8h, no Palácio Piratini, para tratar de novas providências e ações na área. Após o encontro, o governador fará uma manifestação à população e a equipe da Segurança atenderá à imprensa.

“O governador agradece ao secretário Jacini pelos serviços prestados, por quem nutre alto apreço pessoal por suas virtudes profissionais e morais”, finalizou o governo no comunicado.

Mais uma morte

No fim da tarde desta quinta-feira, uma mulher foi morta enquanto esperava o filho sair do Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte da Capital. Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, estava em seu carro com a filha mais velha quando foi abordada pelos criminosos.

Conforme a polícia, o tiro teria sido disparado quando Cristine tentava tirar o cinto de segurança. A filha presenciou o assassinato. Os assaltantes fugiram e não levaram o veículo. À noite, a Polícia Civil prendeu cinco suspeitos de participação no latrocínio. Após ter sido confirmada a participação de apenas um deles no crime, os outros foram liberados.

