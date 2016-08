Após mal-estar de Gilberto Gil, Preta Gil mostra foto de reunião na casa do pai

Os irmãos Preta, José, Bem e Bela Gil aproveitaram para ficar grudadinhos na casa do pai, o cantor Gilberto Gil. O astro e seu amigo e parceiro, Caetano Veloso, cancelaram o show que fariam no Metropolitan, no Rio de Janeiro, em função de um mal-estar de Gil. Seus filhos, no entanto, encontraram outro motivo para estar bem pertinho: o aniversário do irmão caçula, José Gil. Nas redes sociais, Bela e Preta Gil homenagearam a família.

Homenagens.

“Aniversário do @josegilm e a bagunça foi na cama do papai, vovô Biso@gilbertogil. Todos babando os caçulas da família Gil. Nino, o mais gostoso do mundo, e nossa amada Sol de Maria”, escreveu a cantora, citando o filho de Bela Gil e J.P. Demasi e a sua neta. Bela Gil compartilhou o mesmo clique no seu Instagram. “Família. Só uma pequena parte dela”, escreveu a apresentadora, que também homenageou o irmão: “Meu irmão caçula, coisa mais linda e coração maior desse mundo, feliz aniversário! Já brigamos muito, brincamos muito, dançamos muito, malhamos muito, comemos muito, viajamos muito e espero continuar vivendo muito junto de você”.

