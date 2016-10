Após matar quase 900 pessoas no Haiti, furacão Matthew perde força e atinge os Estados Unidos

O furacão Matthew foi rebaixado à categoria 1 neste sábado (08) pelo NHC (Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, na sigla em inglês). Hoje, ele avança pela Carolina do Sul, após atravessar a costa do Estado da Geórgia, onde causou inundações e cortes de energia elétrica, além de fortes ventos, segundo o órgão.

Quando atingiu o Haiti, provocando pelo menos 877 mortes, o furacão era classificado como de categoria 4 – em uma escala de 1 a 5. Perto da Flórida, já tinha caído para a categoria 3 e, em seguida, para a categoria 2.

O “olho” do Matthew “continua se movimentando sobre a costa da Carolina do Sul durante a manhã e o Litoral do Sul da Carolina do Norte à noite”, afirmou o NHC. Na Flórida, houve ao menos seis mortes relacionadas à passagem do furacão, que deixou milhares de pessoas sem luz e provocou inundações e danos materiais.

“Acredito que a maior preocupação neste ponto não é apenas a força dos ventos do furacão, mas o aumento do nível das águas costeiras”, disse o presidente norte-americano Barack Obama.

Comentários