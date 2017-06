Após morte de cachorro, ator de Mad Max posta carta de despedida comovente

Tom Hardy, famoso por interpretar o papel título em “Mad Max: A Estrada da Fúria”, perdeu seu melhor amigo, o cachorro Woody, que morreu recentemente. O animal era visto, desde 2011, frequentemente acompanhando o ator em eventos oficiais, como pré-estreias e premiações.

Woody morreu aos seis anos de idade, após ter sido diagnosticado há seis meses com uma doença muscular. Hardy adotou o cachorro quando ele tinha apenas seis semanas de idade e na época contou como batizou o animal. “Jessica me perguntou se era menino e menina. Eu disse que era menino porque eu estava vendo seu Woodstock. E ela disse: ‘Ótimo, vamos chamá-lo de Woodstock’. E aí ele virou Woody!”.

Na carta de despedida, Hardy falou sobre a primeira vez que viu o cachorro e seu relacionamento com o animal. Mas o momento mais emocionante é quando ele fala da sua amizade com Woody. “Ele era o exemplo brilhante do melhor amigo do homem (…) Obrigado Woody por escolher nos encontrar. Nós vamos amá-lo e vamos estar com você e você conosco para sempre. Nunca o esqueceremos”

