Após “namorar” sete partidos, o Pros anunciou apoio a Lula

O Pros (Partido Republicano da Ordem Social) anunciou que vai integrar a coligação encabeçada pelo PT na eleição presidencial. Após reunião do Diretório Nacional do partido, realizada na sexta-feira, a legenda divulgou uma nota para oficializar o apoio ao PT, que confirmou neste sábado a candidatura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava-Jato, ao Planalto.

Após conversar com sete partidos – Rede, PSDB, PDT, MDB, PSL, Podemos e PT – que lançaram pré-candidatos à Presidência da República, o PROS justificou a escolha pelo PT argumentando apoio ao plano de governo do partido.

“Há uma proximidade programática de ambas instituições partidárias, principalmente pela integração que houve na coligação da última Eleição Geral e participado, desde o princípio, da elaboração do Plano de Governo e composto o Conselho Político para a campanha presidencial”, justificou o partido.

Segundo a legenda, a decisão foi tomada depois de diálogo com ampla “participação das bases do partido” devido a “uma proximidade programática” entre Pros e PT, além da “integração” entre as siglas na última eleição.

“Acredita-se que os ganhos sociais obtidos, iniciados pelo governo Lula e que prevaleceram ao longo dos anos, devem e deverão ter prosseguimento a partir de um novo Plano de Governo que resgate as propostas anteriormente apresentadas e que incremente os pontos defendidos”, diz a nota do partido.

Entre propostas defendidas pelo partido está a ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, discussão sobre o sistema tributário, modernização do sistema energético e fortalecimento do sistema de segurança pública.

O Pros foi criado em setembro de 2013. A legenda participou das eleições em 2014 e 2016. Na Câmara, a bancada do partido possui 11 deputados.

Negativa estadual

Após a reunião do Diretório Nacional, todos os diretórios estaduais foram orientados a seguir a mesma direção, em apoio ao PT. Em Goiás, porém o presidente do partido e deputado federal, Lincoln Tejota, pré-candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, do Democratas, disse que o partido não mudará a posição na composição da chapa com o DEM.

“Me consultaram sobre a formação de aliança a nível nacional e fui voto vencido. Manifestei o desejo de apoiar Ciro Gomes, do PDT, ou Jair Bolsonaro, do PSL. Respeito a decisão nacional, mas não vou fazer campanha para o PT”, afirmou Lincoln.

“Conversei com o presidente Eurípedes Júnior sobre o assunto e ele está ciente de que não tem como o Pros fazer palanque para o PT em Goiás. Vamos fazer a nossa campanha estadual e caminhar com nossas próprias pernas”, disse Lincoln. Ainda segundo o deputado, a situação não cria saia-justa no partido porque “a questão já era discutida há muito tempo”.

