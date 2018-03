Após a negativa de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, Lula disse que a sua situação poderá ser comparada a de um preso político

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo em que compara a sua situação à de um preso político. Vestindo uma camiseta amarela, o líder petista assegura que, apesar das recomendações de aliados para que busque asilo no exterior, pretende permanecer no Brasil mesmo se for alvo de um mandado de prisão.

“Se eles não provarem um real na minha conta, um dólar na minha conta, uma telha na minha conta que não seja minha, terei que ser considerado um preso político”, afirmou o homem que governou o Brasil por dois mandatos consecutivos (2003-2010).

A gravação foi feita no final da tarde de terça-feira, mesmo dia em que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula para impedir que ele vá para a cadeia antes que estejam esgotadas todas as etapas do julgamento. “Eles vão ter que arcar com o preço de decretar a minha prisão”, frisou o ex-presidente em um dos trechos da fala.

Entenda o caso

Lula é acusado de ter recebido um apartamento triplex no Guarujá (SP) como propina paga pela empreiteira OAS, em troca de contratos na Petrobras. Ele nega ser dono do imóvel e afirma ser alvo de uma perseguição política promovida por setores do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, com o objetivo de impedi-lo de ser novamente candidato à Presidência.

Em janeiro, ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre), que em segunda instância não apenas confirmou a decisão do juiz federal Sérgio Moro (responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em primeira instância) como ampliou a sentença do petista no caso do caso do triplex: em vez dos nove anos e meio anteriormente definidos, o petista recebeu dos desembargadores uma pena de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado.

A defesa do ex-presidente pediu então ao STJ um habeas corpus preventivo, a fim de afastar a possibilidade de encarceramento antes de esgotados todos os recursos nos tribunais superiores – a chamada “execução provisória” da pena, que passou a ser autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2016.

Durante o recesso do Poder Judiciário, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, estava de plantão e negou o habeas corpus em caráter liminar. A defesa recorreu e, na última terça-feira, o colegiado negou por unanimidade (cinco a zero) a solicitação – votaram os ministros Felix Fischer (relator), Jorge Mussi, Reynaldo Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Paciornik.

Após a derrota no STJ, os advogados de Lula cobraram que o Supremo analise um pedido de habeas corpus impetrado na corte no começo de fevereiro. Já a cúpula do PT divulgou uma nota cobrando que a Corte analise ações que questionam o entendimento da corte de início de cumprimento da sentença após condenação em segunda instância.

