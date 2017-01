ApÃ³s nova ameaÃ§a, JustiÃ§a determina retorno de 20 presos para Manaus

A Justiça determinou o retorno imediato dos 20 detentos que haviam sido transferidos de Manaus (AM), na segunda-feira (9), para a Unidade Prisional de Itacoatiara. O Judiciário voltou atrás após constatar falta de segurança na unidade. Os presos transferidos continuavam ameaçados de morte, desta vez pelos presos de Itacoatiara. O governo não informou para qual unidade eles serão levados.

No início do ano, este grupo de detentos estava no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) quando 56 presos foram assassinados após uma rebelião. Eles foram transferidos para a Cadeia Vidal Pessoa, reaberta para a acomodação de presos ameaçados de morte pela facção criminosa Família do Norte (FDN), apontada como responsável pela chacina no Compaj. No entanto, mesmo lá eles ainda não estavam seguros. Uma outra rebelião que ocorreu no domingo (8) deixou quatro presos mortos e sete feridos.Eles, então, foram levados para Itacoatiara. No entanto, a estrutura esperada para abrigar os internos na unidade de Itacoatiara não foi constatada.

“A decisão atende a um pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária visando à segurança dos detentos. Medidas estão sendo adotadas para a transferência e locação dos mesmos em Manaus”, informou o governo na manhã desta terça-feira (10).

O Tribunal de Justiça do Amazonas informou a que a decisão do retorno dos detentos a Manaus foi discutida com os órgãos da Segurança Pública e com o Juízo da Comarca da capital que havia inicialmente autorizado a transferência dos presos. (AG)

