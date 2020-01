Esporte Após nova cirurgia cardíaca, o técnico gremista Renato Portaluppi passa bem

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Procedimento para corrigir arritmia foi realizado no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Após se submeter a uma nova ablação (pequena cirurgia por meio de catéter) para correção de arritmia cardíaca, o técnico Renato Portaluppi se recupera bem e deve ser receber alta neste domingo. O procedimento foi realizado na manhã desse sábado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, pela equipe do médico Eduardo Saad, junto com Leandro Zimerman (Hospital Moinhos de Vento) e Paulo Rabaldo (Grêmio).

O comandante tricolor, de 57 anos, já havia passado por uma operação inicial há um ano. De acordo com a direção do clube, essa segunda intervenção foi complementar e já estava prevista desde a primeira, bem-sucedida e sem qualquer intercorrência – na época, Renato voltou ao trabalho alguns dias antes do previsto.

A fim de facilitar o seu processo de recuperação, o treinador gremista tirou dez dias de férias atrasadas. Na tarde de quinta-feira, ele esteve presente na reapresentação do grupo tricolor, que marcou a abertura da pré-temporada, mas deve se ausentar das rotinas da Arena ao longo desta semana, por conta do pós-operatório.

Procedimento

Há um ano, o médico Paulo Rabaldo explicou que ablação não é de urgência. Detalhou, ainda, que o tipo de arritmia cardíaca de Renato é comum entre ex-atletas e não costuma levar à morte súbita, mas pode causar AVC e outras complicações.

Essa cirurgia dura aproximadamente quatro horas, um cateter é introduzido na veia femoral (altura da virilha) e vai até o coração, onde os pontos que geram as arritmias são identificados e cauterizados.

Permanência

Renato, que atuou profissionalmente como ponta-direita no período de 1982 a 1999, vestiu a camisa do Grêmio em dois momentos (de 1982 a 1987 e em 1991), sendo peça-chave nas conquistas da Libertadores da América e do Torneio Intercontinental (atual Mundial de Clubes) de 1983. Já a carreira de técnico começou no ano 2000.

Após duas passagens pelo comando do Grêmio (2010-2011 e 2013), ele voltou ao cargo em setembro de 2016 – esses três anos e três meses fazem dele o treinador há mais tempo no cargo na Série A brasileira. No final do ano passado, o seu contrato foi renovado até o final desta temporada.

(Marcello Campos)

