Após o empate em 0 a 0 no amistoso contra o Caxias, o Inter retoma os preparativos para as competições nacionais e trabalha para recuperar atletas lesionados

Após o empate de 0 a 0 contra o Caxias em um jogo-treino na manhã de sábado no estádio Beira-Rio, o domingo foi de folga para os atletas do Inter, que se reapresentam nesta segunda-feira para dar continuidade aos preparativos para as competições nacionais que se aproximam no calendário colorado.

A rotina de atividades tem sido intensa no centro de treinamentos do Parque Gigante, com o clube de olho na quarta fase da Copa do Brasil (contra o Vitória-BA, no quarta-feira da semana que vem) e no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro (no domingo seguinte, diante do Bahia) – ambas os duelos serão disputados em Porto Alegre.

Departamento médico

Enquanto isso, o departamento médico do clube trata de recuperar os jogadores afastados por lesão. Dentre eles estão os atacantes William Pottker e Leandro Damião, que segue trabalhando forte para retornar aos gramados em 100% de condições físicas.

De acordo com o site oficial do Saci, camisa 22 do Inter apresenta uma boa evolução no que se refere à contusão na coluna cervical. Damião passando por um processo diário de reavaliação e deve reintegrar o grupo “em um futuro próximo, sem necessidade de intervenção cirúrgica”, prevê a direção colorada.

Já a situação de William Pottker é mais otimista no curto prazo: o artilheiro alvi-rubro está em processo final de tratamento e será reavaliado nos próximos dia, “com boa possibilidade de iniciar os trabalhos de reabilitação física”. Ainda não há, entretanto, uma previsão exata de quando ele voltará a atuar.

