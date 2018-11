Após o forte calor, temporais devem atingir o Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A semana começou com sol e temperaturas elevadas em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. No entanto, o tempo muda em todo o Estado no decorrer desta terça-feira (13), com fortes chuvas e prováveis temporais com vento e granizo, de acordo com informações da Metsul Meteorologia.

Há aumento da nebulosidade no RS devido a um sistema de baixa pressão vindo da Argentina e do Uruguai, países que registraram queda de chuva e granizo, além de descargas elétricas no fim de semana, conforme o Sistema Metroclima.

Após o forte calor dos últimos dias, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira e, em conjunto com o sistema de baixa pressão que atua no Estado, deve provocar precipitações com grandes volumes em Porto Alegre e em cidades do interior do Estado. Confira a previsão do tempo para a Capital nos próximos dias, segundo o Metroclima:

Terça-feira: o sol aparece, mas a instabilidade associada a uma frente fria traz muitas nuvens, chuva, raios e trovoadas no decorrer da tarde para a noite. A chuva pode ser forte com volumes elevados em alguns momentos. Há risco de temporal com vento forte e queda isolada de granizo. Mínima de 22°C e máxima de 35°C.

Quarta-feira: muitas nuvens provocam chuva em alguns momentos, inclusive a chuva pode ser forte com raios e trovoadas, mas no decorrer do dia o tempo melhora e o sol aparece. O vento sopra moderado do quadrante Oeste/Sul. Mínima de 21°C e máxima de 28°C.

Quinta-feira: o sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens. A temperatura terá maior variação. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Sul. Mínima de 16°C e máxima de 31°C.

Sexta-feira: o sol predomina ao longo dia com alguns períodos de céu claro. A temperatura sobe um pouco menos. O vento sopra do quadrante Leste/Sudeste moderado a ocasionalmente forte. Mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

